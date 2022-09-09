Российские СМИ, со ссылкой на Минобороны РФ, публикуют кадры переброски военной техники на харьковское направление.
Как пишут, это так называемая группировка «О», которая ранее действовала в Луганской и на севере Донецкой области.
Российские СМИ, со ссылкой на Минобороны РФ, публикуют кадры переброски военной техники на харьковское направление.
Как пишут, это так называемая группировка «О», которая ранее действовала в Луганской и на севере Донецкой области.
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