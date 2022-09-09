По информации Wall Street Journal, российский бизнесмен Михаил Фридман готов перевести 1 млрд долларов своего личного состояния в «Альфа-банк Украина», соучредителем которого он является, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.

Предложение Фридмана – далеко не единственное такого рода, пишет WSJ. Многие внесенные в черные списки российские предприниматели, а также целые банки и компании тайно предлагают властям на Западе подобные сделки, утверждает издание.

Сам Фридман отрицает, что делал такое предложение, но в Британии на информацию WSJ уже отреагировали.

«Великобритания не потворствует уклонению от санкций», — заявили в МИД страны.

Сотни российских бизнесменов и олигархов попали под западные санкции еще в марте, вскоре после начала российского вторжения, за финансовую или политическую поддержку Владимира Путина.

Михаил Фридман владеет контрольным пакетом акций российского «Альфа-банка».