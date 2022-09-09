В Великобритании — десятидневный траур. Страна прощается со своей королевой Елизаветой II. Мировые СМИ уже днем 8 сентября запестрели сообщениями: в замок Барморал в Шотландии, где находится королева, спешно съезжаются члены ее семьи. Официальное сообщение о кончине монарха появилось уже вечером.

Над Букингемским дворцом приспущен королевский флаг. А подданные Великобритании несут цветы — и к Букингемскому дворцу, и к любимому королевой Виндзорскому замку, и к замку Барморал. У ворот дворца появилась траурная табличка, извещающая о смерти Елизаветы II. А футбольный матч между «Вест Хэм Юнайтед» и румынским клубом ФКСБ на лондонском стадионе начался с минуты молчания.

Президент Ильхам Алиев выразил премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс и Королю Чарльзу III соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II. Это не просто дипломатическая вежливость — даже с учетом многогранного сотрудничества Азербайджана и Великобритании. Достаточно вспомнить, как во время официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Великобританию в 2009 году источник в Букингемском дворце поделился с ТАСС: традиционно королева принимает у себя во дворце лидеров зарубежных государств, прибывающих в Соединенное королевство в рамках государственных визитов. Однако для Ильхама Алиева и его супруги было сделано исключение — Елизавета Вторая, сообщил источник, симпатизирует Алиеву, который снискал в Великобритании широкое уважение в качестве руководителя, сумевшего превратить Азербайджан в динамично и гармонично развивающуюся республику, Ильхама Алиева также ценят как очень интересного собеседника, который умеет конструктивно и с тонким юмором построить разговор с самыми искушенными политиками и представителями мировой элиты.

А уже в мае нынешнего года королеве Елизавете II был преподнесён подарок президента Азербайджана — карабахский конь.

И вот можно сколько угодно говорить, что в Великобритании монархи царствуют, но не правят, но вместе с Елизаветой II действительно уходит целая эпоха. Во время Второй Мировой войны Елизавета, еще юная принцесса, была механиком-водителем женского санитарного батальона. Взошла на трон в 1952 году, в разгар «холодной войны». За 70 лет ее правления сменилось 15 британских премьеров, рухнул «Железный занавес» в Европе, распался СССР, Великобритания прошла через Фолклендскую войну, причем в боевых действиях тогда принимали участие члены королевской семьи, «Бурю в пустыне» и военную операцию НАТО в Афганистане, где побывал принц Гарри — внук королевы,…Многие СМИ публикуют сегодня «фотолетопись» ее жизни и правления — фотографии коронации совсем еще молодой Елизаветы, семейные фото с ныне покойным принцем Филиппом, встречи с политическими лидерами разных эпох, военные парады, которые британская королева принимала верхом на коне…И совсем не к месту вспоминать сегодня скандалы вокруг королевской семьи, будь то принцесса Диана или принц Эндрю. Королева Елизавета II действительно была символом Великобритании — с чувством собственного достоинства, с верностью традициям, не переходящей в закоснелость, без попыток ревизии прошлого и «секвестирования» собственной истории. И уходя, задала очень высокую «планку» и для своих наследников, и для многих других монархий.

И это только кажется, что короли в Великобритании царствуют, но не правят.

Нурани