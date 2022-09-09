В пятницу, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом. В ходе визита он проведет несколько официальных встреч.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

«Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, энергетической и военной безопасностью», — рассказал он.

Мюллер добавил, что информация о визите Моравецкого предоставляется с некоторой задержкой по соображениям безопасности.

Он заверил, что визит Моравецкого является политическим сигналом в адрес Кремля.

«Этот сигнал также будет отправлен сегодня. Мы будем поддерживать Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины — это защита нашей безопасности», — добавил пресс-секретарь правительства.