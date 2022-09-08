Скончалась королева Великобритании Елизавета Вторая.
В связи с этим дворец распространил официальное заявление.
Королева умерла в возрасте 96-лет. Она правила Великобританией 70 лет.
«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале», — говорится в заявлении дворца.
Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра, говорится в заявлении Букингемского дворца.
В связи с кончиной королевы Сайт Букингемского дворца окрасился в траурные цвета. На главной странице — изображение королевы и даты ее жизни.
Над Букингемским дворцом приспущен флаг Великобритании.
Национальный траур в Британии продлится 10 дней.
На ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II.
Добавить комментарий