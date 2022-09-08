Скончалась королева Великобритании Елизавета Вторая.

В связи с этим дворец распространил официальное заявление.

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Королева умерла в возрасте 96-лет. Она правила Великобританией 70 лет.

«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале», — говорится в заявлении дворца.

Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра, говорится в заявлении Букингемского дворца.

В связи с кончиной королевы Сайт Букингемского дворца окрасился в траурные цвета. На главной странице — изображение королевы и даты ее жизни.



Над Букингемским дворцом приспущен флаг Великобритании.



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Национальный траур в Британии продлится 10 дней.

На ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II.

