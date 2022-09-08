Врачи королевы Елизаветы II беспокоятся за здоровье королевы и рекомендуют ей оставаться под медицинским наблюдением. Такое заявление сделали в Букингемском дворце.

«После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — сказано в сообщении.

В заявлении также отмечается, что королева находится в своей шотландской резиденции — замке Балморал — и чувствует себя комфортно.

На новость об ухудшении здоровья Елизаветы II отреагировала премьер-министр Британии Лиз Трасс. Она заявила, что мысли британского народа сейчас с королевой.

На фоне этих сообщений все дети Елизаветы II направляются в замок Балморал, где сейчас под наблюдением врачей находится королева, а телеканал BBC меняет эфирную сетку.