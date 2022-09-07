В среду, 7 сентября, украинские военные отбили ряд штурмов россиян на востоке и нанесли несколько успешных авиаударов по вражеским опорным пунктам.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что украинские военные успешно отбили наступление россиян в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григоровка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное.

В то же время в течение суток украинская авиация совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Также были сбиты два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БПЛА.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На Северском направлении россияне нанесли минометные и артиллерийские удары вблизи населенных пунктов Блешня, Гай, Сеньковка Черниговской области и Мануховка, Юрьево, Николаевка, Ходине, Порохонь, Волковка, Запселье, Стукаловка и Нововасильевка Сумской области.

На Харьковском направлении обстреляны объекты в районах Дуванки, Сосновки, Черноглазовки, Мироновки, Константиновки, Вдов, Русской Лозовой, Питомника, Черкасской Лозовой, Черкасских Тишков, Русских Тишков, Базалиевки, Старого Салтова, Константиновки и Победы.

На Славянском направлении обстреляны Славянск, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Дмитровка, Бражковка, Сулиговка и Вернополье

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Татьяновки, Кривой Луки, Озерного, Звановки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Веселого и Григоровки.

На Бахмутском направлении были обстреляны районы вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Торецьк, Юрьевка, Александрополь, Зайцево, Веселая Долина, Опытное, Николаевка Вторая, Майорськ, Одрадовка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздоловка.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы неподалеку Авдеевки, Опытного, Орловки, Водяного, Тоненького и Первомайского.

На Новопавловском направлении был артобстрел в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Парасковиевка, Георгиевка, Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Золотая Нива, Егоровка, Петровка, Сладкое, Шевченко, Великая Новоселка, Новомайорское, Павловка, Времовка.

На Запорожском направлении обстрелы из артиллерии наблюдались в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданиловка, Железнодорожное,

На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.