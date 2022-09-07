Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев провел служебное совещание с руководящим составом Сухопутных войск. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На совещании была проанализирована работа, проделанная в Сухопутных войсках. Участникам встречи были доведены задачи, поставленные президентом Азербайджана, Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской Армией.

Первый заместитель министра обороны передал поручение министра обороны соответствующим должностным лицам относительно дальнейшего повышения боевой подготовки и профессионального уровня военнослужащих, адаптации учебных занятий к реальным боевым условиям и использования технологических новшеств в целях эффективного применения вновь принимаемой на вооружение боевой техники.

После совещания начальнику Генерального штаба, прибывшему в Центр боевого управления, было доложено, что здесь создана необходимая инфраструктура для организации командного управления во взаимодействии с другими видами войск с учетом современных методов ведения боя.

В рамках предпринимаемых мер по адаптации нашей армии к ВС Турции особо было отмечено, что привлечение молодых офицеров к курсу коммандос положительно скажется на повышении уровня профессионализма военнослужащих.

В дальнейшем были просмотрены эпизоды боев в населенных пунктах и ​​учебные эпизоды по выполнению задачи по зачистке местности от условных противников.

Обращаясь к молодым офицерам, начальник Генерального штаба посоветовал им овладеть военными науками, а также улучшить свою физическую подготовку, стать профессиональными и дисциплинированными командирами, стать в будущем примером для своих подчиненных, и пожелал им успехов в работе.

В завершение генерал-полковник К.Валиев поинтересовался заботами военнослужащих и пообедал с ними.