Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на должность нового премьер-министра Великобритании вместо «лохматого Бориски» вступила «некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка» Лиз Трасс. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла», — написал политик.

По мнению Медведева, новый премьер Британии является «некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой», которая, считает он, «не имеет элементарных представлений о политике, истории, географии, но желает победить Россию во всем».

«Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5%, рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник — лохматый Бориска», — считает зампредседателя Совбеза.