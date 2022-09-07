Украинская «Армия дронов» пополнилась первыми 20 беспилотниками Warmate, которые приобрели на пожертвования через Monobank, еще 20 дронов ВСУ получат в этом месяце.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Меньше чем за неделю вы прислали в банк mono 64 млн грн, которые передали на «Армию дронов». За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце».

Федоров рассказал, что дроны Warmate обнаруживают и поражают легко бронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Полная подготовка системы к выполнению задач в полевых условиях длится не более 10 минут. В частности, такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО. На дронах украинцы оставили послания россиянам: «За Мариуполь и за Бучу», «Билет на концерт Кобзона» и др.