Армия США готова атаковать китайские каналы снабжения оружием и амуницией в случае агрессивных действий против Тайваня, заявил генерал Клинтон Хайнот на конференции Атлантического совета (The Atlantic Council). Генерал также призвал власти Китая «поразмышлять» над этим заявлением.

Соединенные Штаты будут атаковать логистические каналы КНР, чтобы усложнить агрессивные маневры, направленные против Тайваня, уточнил генерал. Китай как потенциальный противник должен поразмышлять над этим заявлением, — сказал генерал.