В рамках 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX-2022», проходящей 6 сентября в Бакинском Экспоцентре, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области региональной безопасности, военной, военно-технической, военно-образовательной и Военно-медицинской сферах, организация взаимных визитов, а также другие вопросы, представляющие интерес.

Стороны подчеркнули важность использования технологических новинок в совместных военных учениях.