Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев решили в Брюсселе вопрос будущего российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, пишут армянские СМИ.

«Понятно, что если Никол соглашается впредь не отстаивать вопрос самоопределения Карабаха и руководствуется 5 принципами Баку, то автоматически решается вопрос ухода российских миротворцев из Карабаха. То есть мы получаем ситуацию, когда за уход российских миротворцев выступает не только Азербайджан, но и Армения», – пишут СМИ.