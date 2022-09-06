Российская компания «Газпром» выпустила ролик, который активно обсуждается в сети. Причём главным образом это обсуждение идёт в Украине и на Западе.

В своём ролике «Газпром» недвусмысленно даёт понять, что может ожидать те страны, чьи правительства планируют этой зимой искать «альтернативные источники энергии», продолжая поддерживать антироссийские санкции и заявляя, что они точно намерены отказаться от сотрудничества с Россией в плане торговли природным газом.

Под музыкальный трек «Зима будет большая» в ролике демонстрируются кадры с падением давления в газопроводе до нулевой отметки и замерзшими городскими кварталами. После этого в видеоряде показаны ветряки и солнечные батареи с явным намёком на то, что обогреть свои города в зимний период с помощью этих источников «зелёной» энергии в ЕС точно не смогут.

Позже журналисты обратили внимание на то, что в видео использованы кадры зимнего Красноярска — до сих пор не газифицированного миллионника.