Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил в беседе с Марком Фейгиным, что Украина освободила поселок Высокополье.

Также, по его словам, ВСУ вернули контроль над еще тремя населенными пунктами на юге Херсонской области: это Потемкино, Ольгино и еще один поселок, название которого он не уточнил. Кроме того, украинская армия борется за контроль над Новопетровкой.

Об освобождении трех населенных пунктов на юге Украины, в числе которых могло быть Высокополье Херсонской области, ранее говорил Владимир Зеленский.

До этого в украинских телеграм-каналах начала распространяться фотография, на которой военный поднимает флаг Украины якобы над зданием в Высокополье. Позже это фото опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сопроводив ее подписью «Шаг за шагом».