Украинские бойцы с помощью американской реактивной системы залпового огня MLRS уничтожили российский склад с ракетами С-300, которые они использовали для бомбардировок Харькова.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Зеленский отметил, что украинские военные продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы и штабы российских войск.

Президент поблагодарил всех украинским защитникам, разведке, сотрудникам СБУ, которые делают все, чтобы захватчикам становилось все сложнее находиться в Украине. Зеленский также благодарит жителей захваченных Россией территорий, которые помогают украинской армии уничтожать объекты россиян.

«Особенно хочу поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский состав, с которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои», — сказал он.

Зеленский отметил, что россияне будут отвечать за все обстрелы украинских населенных пунктов.

«Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А убежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение», — добавил президент.