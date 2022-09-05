Папа Римский Франциск сообщил, что врачи рекомендуют ему отменить сентябрьский визит в Казахстан и в ближайшее время воздержаться от посещения России и Украины из-за проблем со здоровьем.

«Вопрос висит в воздухе. Я еще не знаю. <…> Я не могу поехать сейчас, поскольку после визита в Канаду восстановление моего колена замедлилось и врачи запретили мне», — сказал Франциск в опубликованном в воскресенье вечером интервью телеканалу CNN Portugal.

Он добавил, что медики не позволяют ему ехать также в Казахстан, где 14-15 сентября пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Глава Римско-католической церкви указал, что находится в контакте с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским и делает все, что может для разрешения конфликта в Украине. «Я делаю все, что могу. И я прошу всех делать все, что в их силах», — сказал он.

«Я верю, что когда мы ведем диалог, мы можем продвинуться вперед», — убежден Франциск.