За истекший период в связи с «тертерским делом» потерпевшими признаны еще 288 человек, подвергшихся пыткам и другим незаконным действиям, обеспечено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечено, что в ходе предварительного расследования по фактам пыток вместе с лицами, признанными потерпевшими, по уголовным делам на данный момент потерпевшими признаны в общей сложности 405 человек.

“В связи с расследованием фактов государственной измены в мае-июне 2017 года, лиц, подвергшихся пыткам, физическому или психическому воздействию, другим правонарушениям, но не признанных потерпевшими, просим для дачи показаний обращаться в Генпрокуратуру через колл центр ”961″, телефон 012-361-16-47, электронную почту [email protected], а также страницы прокуратуры в социальных сетях (instagram, facebook, telegram, twitter) «, — подчеркивается в сообщении Генеральной прокуратуры.

Продолжаются мероприятия по установлению потерпевших, а также по выявлению военнослужащих, совершивших незаконные действия, по всестороннему, полному и объективному расследованию всех обстоятельств по уголовному преследованию.

В сообщении говорится, что в отношении 19 человек, признанных виновными и осужденных за государственную измену и по другим статьям по 3 уголовных дел, направленных в суд, генеральным прокурором Азербайджана сделано обращение в Пленум Верховного суда для пересмотра решений суда в отношении этих лиц.

Отменены приговоры по уголовным делам в отношении 26 человек, проходящих по «Тертерскому делу».

После обновления производства по «Тертерскому делу» к уголовной ответственности по различным статьям Уголовного кодекса привлечены всего 17 человек.

В отношении 12 из них решениями суда избрана мера пресечения в виде ареста, один человек объявлен розыск, в отношении 4 лиц не избрана мера пресечения в виде ареста, поскольку они отбывают наказание в исправительных учреждениях.

В связи с «Тертерским делом» арестованы еще два человека.

Отмечено, что в отношении Ахмедова Рамиля Башир оглу, Мамедова Рахиба Рамазан оглу решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 228 УК.