Президент РФ Владимир Путин 7 сентября выступит с речью на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Основными темами его выступления станут процессы, происходящие во всем мире, а также развитие российского Дальнего Востока, рассказал в интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии форума.

«И то, и другое взаимосвязано», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли основной акцент сделан на развитии ДВФО, или же глава государства перенесет фокус своего внимания на международное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Конечно, говорить о развитии этого нашего региона, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Дальний Восток традиционно является важнейшим для России регионом. Он добавил, что сам факт ежегодного проведения ВЭФ и тот интерес, который проявляют к этой площадке как представители российского бизнеса, так и зарубежные участники, говорит о том, что регион представляет большой интерес. «Там наблюдается очень высокая динамика развития, работает весь инструментарий, который был придуман и реализован на месте. Это ТОРы, это особые режимы и так далее и тому подобное. И, конечно, обо всем этом всегда говорит президент в своих выступлениях на ВЭФ», — заключил Песков.