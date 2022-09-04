Рано утром в воскресенье, 4 сентября, в городе Газа были казнены пятеро местных жителей, приговоренных к смерти за сотрудничество с Израилем или за убийства. Известны имена четырех казненных, сообщает Newsru Israel.

Смертные приговоры были приведены в исполнение в «Аль-Джуазате», штаб-квартире служб безопасности ХАМАСа. Сообщение о казни пяти приговоренных подтверждено министерством внутренних дел ХАМАСа.

Двое казненных были приговорены к смерти за убийства (их расстреляли), трое – «за сотрудничество с иностранцами», то есть со спецслужбами Израиля (их повесили), сообщает израильский блогер «Абу Али», специализирующийся на освещении событий в ближневосточном регионе.

Известны имена четырех казненных:

1. Джибриль Кармут (в июле 2022 года убил полицейского ХАМАСа и девушку)

2. Халид ас-Самари

3. Нахаль Ахл

4. Мурад Абу Зайд

Согласно законам Палестинской автономии, приведение смертного приговора в исполнение требует подписи председателя ПА (Махмуда Аббаса). ХАМАС в Газе регулярно проводит казни, не согласовывая это с руководством ПА в Рамалле.