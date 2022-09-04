На официальном сайте УАЗа появились прайс-листы на упрощенные внедорожники «Хантер» и автомобили коммерческого семейства СГР, отвечающие экологическому классу «Евро-0». Такие машины на 20 тыс. рублей (331,81 доллара) дешевле модификаций, соответствующих требованиям «Евро-5».

В частности, «Хантер» в исполнении «Классик Fleet» предлагается за 1 млн 375 тыс. рублей (22812,12 доллара) с нулевым экологическим классом и минимум за 1 млн 395 тыс. рублей с пятым (23143,93 доллара). Бортовой грузовик семейства СГР стоит минимум 1 млн 280 тыс. рублей (21236 долларов), а семиместная «буханка» с нулевым экологическим классом — 1 млн 303 тыс. рублей (21617,59 доллара).