В Грузинском городе Батуми у побережья Черного моря начали строительство архипелага из двух искусственных полуостровов и одного острова, как это уже сделало, например, в Дубае, где организуют инфраструктуру, в том числе для отдыха туристов. Сообщение об этом пресс-служба грузинского правительства опубликовала на своем сайте.

«Я бы сказал, что сегодня мы начинаем уникальный, современный проект. <…> Это проект, который состоит из двух искусственных полуостровов. Тут будет построен также и один остров», — процитировала пресс-служба кабмина премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

По его словам, на этих территориях затем создадут развлекательные, оздоровительные, спортивные, образовательные, коммерческие, жилые, туристические направления.

На полуостровах и острове появятся отели на 500 номеров, а также торговые и развлекательные центры. Общий объем инвестиций в проект составит $100 млн.