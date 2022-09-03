Британская разведка в утренней сводке пишет, что с 29 августа ВСУ возобновили наступательные операции на юге Украины.

Идет «продолжающееся наступление на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на три направления в пределах оккупированной Россией Херсонской области».

Цели операции Британия называет «ограниченными» — то есть, входит ли в них занятие Херсона неизвестно.

Но «силы Украины, вероятно, добились определенной степени тактической внезапности; используя плохую логистику, администрирование и руководство в российских вооруженных силах».

Поскольку боевые действия также продолжаются в секторах Донбасса и Харькова, ключевым вопросом для российского командования будет, куда направить силы оперативного резерва.