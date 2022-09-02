Как минимум 8,4% женщин и 1,5% мужчин-военнослужащих американской армии подверглись сексуальному насилию со стороны своих коллег в погонах в 2021 году. Такая статистика следует из опубликованного в пятницу доклада Пентагона. По данным ведомства, всего за прошлый год от насильственных действий во время службы пострадали 35 875 солдат и офицеров. Это стало антирекордом с 2006 года.

В докладе подчеркивается, что пострадавших может быть и больше, ведь 47% пострадавших женщин позже признавались, что своевременно не сообщали о сексуальном насилии из-за «возможных негативных последствий». О том, какой процент мужчин мог также замалчивать преступления, информации нет.