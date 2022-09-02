Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об ограничениях на стоимость газа из России.
«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об ограничениях на стоимость газа из России.
«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет»
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