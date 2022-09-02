Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для голодающих стран. Власти также оплатят доставку пшеницы из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Швеции.

«Операция направлена на поддержку экономики страны и, следовательно, ее независимости, а также на поддержку выполнения соглашения об экспорте украинского зерна из портов Черного моря. Швеция финансирует расходы на закупку и транспортировку по меньшей мере 40 000 тонн пшеницы морским путем из Украины», — говорится в сообщении.

Министр по вопросам сотрудничества в целях развития Матильда Эрнкранс заявила, что Швеция таким образом хочет помочь облегчить и без того огромные человеческие страдания, которые российская агрессия усугубила для миллионов людей, страдающих от голода в других частях мира.

«Это позволит снизить острый риск голодания. Это также укрепляет экономику Украины и независимость страны», — подчеркнула она.