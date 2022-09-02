Премьер-министр Украины призвал ЕС устроить россиянам «холодный душ» — и прекратить выдавать визы российским студентам и туристам.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в интервью немецкому агентству DPA перед своим визитом в Германию.

«Невозможно разделить россиян на хороших и плохих. Необходимо устроить холодный душ российскому обществу » в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам», — сказал Шмыгаль (цитата по ТАСС).

Украинский премьер считает, что часть граждан России «ведет красивую жизнь на Западе, проводит отпуска» там.