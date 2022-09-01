Вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну для Германии закрыт. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.

«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ», — приводит РИА Новости заявление.

Дипломат добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.