Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что армия его страны должна стать первой в Европе по оснащенности, передает ТАСС.

«Мы приняли программу вооружений до 2024 года, которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе», — заявил французский лидер в ходе выступления на совещании послов.

Глава государства также подчеркнул, что Франции нужно укрепить силы ядерного сдерживания.