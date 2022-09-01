В селе Сейидимли Тертерского района лица, добывавшие кустарным способом нефть из законсервированных нефтяных скважин, собирали ее в канистры и перевозили ее в багажниках легковых автомобилей с целью продажи, сообщает МЧС.

Лица, занимавшиеся незаконной деятельностью, нарушая требования пожарной безопасности, добывали нефть из 20 скважин.

В отношении организовавших сбор, перевозку и хранение сырой нефти Гусейнова Назима Ширин оглу и Гумбаталиева Эйваза Джабраил оглу в Службе пожарного надзора МЧС был составлен документ о данном факте, и в порядке, предусмотренном законодательством, сделано обращение в надлежащую структуру для принятия соответствующих мер.