«Анкара с самого начала говорила о своем несогласии с нами в этом вопросе, но Крым — это часть Российской Федерации, поэтому то, о чем говорит Эрдоган, — невозможно. Но тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турцией. Мы высоко ценим усилия Турции по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Поэтому там, где нам выгодно, мы общались, будем общаться. У нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия», — сказал Песков.