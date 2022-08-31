Со вчерашнего вечера началось движение по новой Лачинской дороге, о чем сразу же сообщили СМИ Армении и Азербайджана. Прежняя дорога полностью вернулась под контроль Азербайджана вместе с проходящими вдоль нее инфраструктурно-коммуникационными линиями.

Сегодня утром появилось сообщение о тестовом проезде по новой дороге лидеров сепаратистов Араика Арутюняна и Виталия Баласаняна, находящихся, к слову, в розыске правоохранительных органов Азербайджана. Если быть до конца точными, то небольшой отрезок пути от прежней дороги до новой, который Азербайджан по просьбе карабахских армян провел по своей территории, не являются постоянной частью всего маршрута. Этот временный участок будет действовать до завершения строительства армянского сегмента, берущего начало от Гёруса и идущего через село Дыг до Корнидзора и далее до той точки на государственной границе, где уже сооружен мост над рекой Хякяри. После его завершения функции того временного участка также будут считаться исчерпанными.

История с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги вновь обнажила армянскую привычку тянуть время и надеяться на какие-то чудеса. Которых нет и не будет. Спрашивается, ну, чего вы ждали? Почему не строили, когда азербайджанская сторона уведомила армянских коллег о точке на границе, где два сегмента должны будут соединиться? Ведь никуда убежать не получится. Есть обязательства, взятые при подписании капитуляционного документа, значит надо их выполнять.

Сегодня мы наблюдаем похожие симптомы с Зангезурским коридором. С железной дорогой всё понятно — она пройдет там, где шла в советское время. В последние годы жизни СССР была готова также и автомобильная дорога, которая шла параллельно с железнодорожным полотном. Большая заслуга в реализации этой идеи принадлежала общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, который, будучи тогда первым заместителем председателя Совета министров СССР, приложил немало усилий в осуществление давнишней мечты азербайджанцев иметь кратчайший автомобильный путь из Зангилана в Ордубад.

Сегодня в армянских соцсетях пишут, что будто бы тогдашний республиканский лидер Карен Демирчян «воспротивился» и не дал дороге осуществиться, видя «уже тогда» некую «угрозу пантуранизма». Это, конечно же, бред. Демирчян был не той величиной, чтобы противиться усилиям члена Политбюро. Политический вес двух личностей был разный. Во-вторых, дорога была проложена, и я — живой свидетель. В последние годы СССР мне довелось съездить на поезде из Баку в Нахчыван, и я хорошо помню, что на всём пути из Миндживана до Ордубада параллельно с железнодорожным полотном шла также новая автомобильная дорога. Да, местами она была не асфальтирована, на определенных участках она терялась из вида, ввиду въезда поезда в тоннели, но затем она вновь появлялась и шла вплоть до Нахчыванской автономии. И по ней ездили автомобили. То есть, тезис о том, что Демирчян что-то там «предотвратил», является очередным вымыслом.

Автомобильная дорога вдоль приграничной реки Араз — это детище Гейдара Алиева. Она была осуществлена, хоть и не успели граждане начать пользоваться ею в полной мере. Но она появилась на свет, прежде чем армяне погубили ее, как говорится, в младенческом возрасте.

Сейчас на повестке армяно-азербайджанского урегулирования стоит именно этот вопрос, и он же пока является одним из тормозов дальнейшего прогресса в переговорном процессе. Нет никаких причин и доводов против этого автомобильного маршрута. Да, он был сложный с точки зрения ландшафта, но это кратчайший путь, и речь сегодня идет не о создании чего-то с нуля, а о восстановлении того, что уже было построено.

Кроме того, это удобно с точки зрения обеспечения охраны дороги со стороны Пограничной службы ФСБ РФ. Ведь если этой структуре выпала честь обеспечивать безопасность движения по железной дороге, то не проще ли проложить (точнее, восстановить) автомобильное полотно в этой же зоне ответственности российских пограничников? Как себе представляют в офисе Пашиняна обеспечение российской стороной безопасности движения по железной дороге через Мегри и автомобильных сообщений на совершенно других маршрутах? Для этого ведь придется задействовать дополнительные людские и технические ресурсы. Иметь две дороги — железную и автомобильную — параллельно другу к другу в одной полосе является, во-первых, удобным для тех, кто ее будет охранять, а во-вторых, это кратчайший путь. И не нужно тут изобретать велосипед.

Поэтому все стенания армянской стороны высосаны из пальца. Под ними нет никакой логики. Приоритетной должна быть автомобильная дорога вдоль границы с Ираном в общей с железнодорожным полотном зоне безопасности. Это и есть Зангезурский коридор. Другие автомобильные дороги возможны, но не в ущерб основной.

На сегодняшней встрече в формате Алиев-Мишель-Пашинян последнему не удастся избежать обсуждения этого вопроса.

Результат нам заранее известен — Зангезурскому коридору быть, и быть ему именно в этом виде. Вопрос лишь в том, как долго еще будет Никол Пашинян юлить, прежде чем придет к осознанию неизбежного. Баку-то свою часть дороги уже давно строит, причем с опережающими темпами. Армении же тянуть с этим вопросом бессмысленно.

Ну, кто выиграет от закрытия новой Лачинской дороги! Неужели так необходимо прибегать к шоковой терапии, чтобы осознать неизбежное!

Зухраб Дадашов