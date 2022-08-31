Темы пропавших без вести и погибших во время боевых действий Первой и Второй Карабахской войн тесно связаны. Многие из тех, кто до сих пор считаются пропавшими без вести, на самом деле погибли на поле боя или в плену, и потому поиск захоронений, эксгумация останков, проведение их генетической экспертизы являются важной частью поиска пропавших без вести. Об этом сказал правозащитник Эльдар Зейналов в интервью Minval.az.

30 августа отмечался Международный день жертв насильственных исчезновений. С этой проблемой Азербайджан сталкивался долгие 30 лет, и по сей день продолжаются расследования, поиски живых и мертвых азербайджанцев, пропавших без вести в период первой Карабахской войны. 3890 душ, о судьбе которых до сих пор ничего неизвестно.

По словам Зейналова, по понятной причине, почти все могилы азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц после мая 1994 г. оказались на территории, контролируемой сепаратистским режимом в Карабахе, и доступ к ним, и пока что лишь частичный, открывается лишь сейчас.

«Уже найдены захоронения в городе Физули, селах Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сырхавенд Агдамского района, Фаррух Ходжалинского района и на других освобожденных территориях. Проводится генетическая экспертиза, собирается генетический материал у родственников. На сегодня, согласно опубликованным официальным данным, пока еще числятся без вести пропавшими примерно 3890 азербайджанцев, включая 719 гражданских лиц», — говорит Эльдар Зейналов.

Остается не обследованной заминированная территория, а также зона ответственности миротворцев. Пока что армянская сторона помогает в этих поисках не особенно активно, хотя процесс уже пошел:

«В апреле этого года, например, армяне передали Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан останки около 100 человек, погибших в Первую Карабахскую войну. Их идентификацией сейчас занимается Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения. К информации, предоставляемой армянской стороной, следует относиться с осторожностью. Вспомним недавние события в селе Фаррух, когда армянские СМИ объявили армянами похороненных там азербайджанских солдат, погибших в боях за это село», — рассказывает правозащитник.

Что касается армян, пропавших без вести в 2020 году, то, по словам нашего собеседника, называемые в разных источниках цифры колеблются от нескольких десятков до примерно 120 человек.

«Здесь существует та же проблема: пропавшие без вести армяне вполне могли погибнуть или дезертировать. Вспомним, что после заключения Трехстороннего соглашения на местах сражений были найдены останки не менее 1711 армянских и 396 азербайджанских военнослужащих. Если бы их не нашли, то они числились бы в соответствующих списках пропавших без сети. Но, согласно армянским источникам, есть и еще одно перспективное направление поиска пропавших без вести армян: морги Гориса, Сисиана, Ванадзора, Гюмри, Эчмиадзина и Еревана в свое время принимали останки погибших армян, многие из которых еще летом 2021 года не были идентифицированы и хранились в ненадлежащих условиях», — говорит Э. Зейналов.

Правозащитник напомнил, что в мае прошлого года в армянских СМИ были опубликованы фото небрежно хранившихся в Судебно-медицинском научно-практическом центре Абовяна мешков с трупами армянских солдат — их обнаружение спустя полгода после прекращения огня стало самой настоящей сенсацией. После скандала останки передали в отделение судебно-медицинской экспертизы Котайкской области и в морг города Мартуни Гегаркуникской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Более того, в июне 2021 года в армянских СМИ была запущена дезинформационная «бомба» о том, что некоторые из неопознанных тел в моргах якобы могут принадлежать военнослужащим ВС Азербайджана. Генпрокуратура и СГБ Армении с ходу это опровергли, заявив, что согласно данным ДНК-тестов эти неопознанные тела принадлежат именно армянским военнослужащим.

«Впору вспомнить высказывания высокопоставленных расистов Еревана о «генетической несовместимости» двух народов», — говорит правозащитник.

Еще одно направление поиска пропавших без вести, которое отметил в ходе беседы с сотрудником «Минвала» Э. Зейналов — поиск дезертиров. По заявлению премьер-министра Армении Н.Пашиняна в феврале прошлого года насчитывалось более 10 тыс. армян, обвиненных в дезертирстве. Очевидно, что в обстановке хаоса и коррупции часть дезертиров могла «пропасть без вести».

«Например, 24 декабря прошлого года в Ереване был арестован житель Гюмри — уголовник, скрывавшийся от ареста за убийство. Его отец обратился в соответствующие органы, сообщив, что его сын «отправился на войну в Карабах», и добился внесения его имени в список «пропавших без вести». Примерно в то же время, в декабре 2021 года, пресс-служба Минобороны Армении разоблачила махинацию с включением в этот список некоего гражданина Армении, который не был военнослужащим или добровольцем, в результате чего из Фонда страхования военнослужащих семье этого человека была перечислена сумма в 2 млн 700 тысяч драмов.

В общем, армянам надо просто искать получше, в том числе скелеты в собственном шкафу», — резюмировал Эльдар Зейналов.

Яна Мадатова