Власти приграничной Белгородской области в среду утром сообщили о взрывах; есть также данные о пожаре в аннексированном Крыму.

По сведениям местных властей, в Белгородской области сработала ПВО. «Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет», — написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В области продолжаются взрывы, очевидцы сообщают о столбе дыма в районе Яковлево.

Кроме того, поступают сообщения, что в посёлке Красногвардейское за Джанкоем в Крыму горит нефтебаза.

Накануне вечером глава еще одного приграничного региона — Курской области — Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле двух приграничных сел: Алексеевки и Елизаветовки.

«В Алексеевке противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи. В ее окрестностях зафиксировано возгорание растительности, также загорелась скирда соломы на ферме. В Елизаветовке пострадало шесть частных домовладений, повреждения получили, в основном, крыши и окна. Жертв среди мирного населения нет. Однако под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли», — написал губернатор.