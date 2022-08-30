Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно аннексированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

«Понятно, что для Украины жизнь граждан — безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации», — написал он.

Сейчас же Подоляк призывает всех жителей держаться как можно дальше от военных объектов в Крыму, а также проверить укрытия.