Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг слухи о том, что выступает за переговоры с Россией. Градоначальник заверил, что считает, что все разговоры с врагом возможны только после того, как россияне покинут территорию Украины. Об этом Труханов написал на своей странице в Facebook.

Труханов назвал «вбросами» информацию о его заявлении о необходимости переговоров с Россией. По его словам, такая информация появилась в российских пабликах, после чего ее подхватил украинские СМИ.

«Цитирую российские новостные агентства: «Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией». Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова… Чтобы избежать дальнейших манипуляций, вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля – оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной Победы.

Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю. В Украине произошла беспрецедентная консолидация общества. Мы все едины, как никогда. Попытки российской пропаганды посеять раскол в наших рядах – обречены, — заявил он.