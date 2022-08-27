В школах захваченных территорий Донбасса и юга Украины будет дежурить вооруженная охрана. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, в каждой школе с 1 сентября «должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны». «Это и Росгвардия, и МВД России, и «МВД ДНР», и «ЛНР», и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия»,— уточнил он.

В отдельных районах планируется ввести комбинированное обучение.

«Либо школа 1 сентября начинает работать, потом переходит на дистанционную или смешанную систему, или ребятишек будем перевозить в школы ближайших районов, где спокойно»,— разъяснил Кириенко.