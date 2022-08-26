Американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что подаст в суд на американскую фармацевтическую компанию Pfizer и немецкую биотехнологическую BioNTech. Об этом пишетагентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы Moderna.

Причиной обращения в суд послужили обвинения в том, что две эти компании, по мнению Moderna, нарушили ее патентные права при производстве вакцины от коронавируса.

«Moderna считает, что вакцина Pfizer и BioNTech (под брендом) Comirnaty нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и покрывающие основополагающую технологию мРНК (компании) Moderna», — сказано в сообщении.

Отмечается, что исковые заявления представители Moderna подадут в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд немецкого города Дюссельдорф. Компания намерена добиться изъятия препарата Comirnaty из оборота.