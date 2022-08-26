Глава компании Meta Марк Цукерберг признался, что перед выборами президента США в 2020 году Facebook по требованию ФБР понижал выдачу критической информации о кандидате от демократов Джо Байдене. Об этом он рассказал в интервью Джо Рогану, передает Fox News.

По словам Цукерберга, в ходе президентской гонки к нему обратилось ФБР с просьбой «предотвратить распространение дезинформации» в адрес Джо Байдена. После этого обращения компания понизила выдачу публикаций о содержимом ноутбука Хантера Байдена и коррупционных схемах его отца.

При этом Цукерберг отметил, что в отличие от Twitter не подверг неудобную информации тотальной цензуре: в Facebook не запрещали ничего публиковать, но посты о ноутбуке Хантера Байдена «очень редко» выдавались в ленте.