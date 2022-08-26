Представители Турции на встрече в Хельсинки в пятницу с делегациями Финляндии и Швеции по вопросу их членства в НАТО представят 350-страничный документ о деятельности на территории двух северных стран организаций, которые в Анкаре считают террористическими. Об этом сообщает газета Turkiye со ссылкой на дипломатические источники.

Делегацию Турции на переговорах возглавляет официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в нее также входят замглавы МИД Седат Онал, представители дипломатического ведомства и Минюста Турции.

Представители Турции намерены обратить внимание Финляндии и Швеции на необходимость выполнения подписанного на полях мадридского саммита НАТО меморандума о сотрудничестве в противодействии террористическим организациям. Анкара обратит внимание на тот факт, что ей пока не выдали ни одного причастного к террористической деятельности, несмотря на требования экстрадиции. Делегациям напомнят, отмечает газета, что парламент Турции не одобрит вступление их стран в Североатлантический альянс до исполнения ими взятых на себя обязательств.