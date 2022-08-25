Премьер-министр Азербайджана Али Асадов находится с визитом в Кыргызстане.
Асадов примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 25-26 августа в Чолпон-Ате.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов находится с визитом в Кыргызстане.
Асадов примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 25-26 августа в Чолпон-Ате.
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