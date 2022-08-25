Переломный момент войны в Украине уже начался, подтверждением этого являются взрывы в аннексированном Крыму, заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

На вопрос, произошел ли перелом в войне в августе, что он анонсировал еще в июне, Буданов ответил, что до конца августа еще есть время, обратив при этом внимание, что до августа взрывов в Крыму не было.

По его словам, россияне начали понимать, что их армия является не такой сильной, как они думали, а системы ПВО не такими хорошими. Поэтому армия РФ не способна защитить временно захваченную украинскую территорию.

«Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался», – сказал Буданов в эфире телемарафона.