Посол Украины в Ватикане раскритиковал Папу Римского Франциска, который назвал «невинной жертвой войны» погибшую Дарью Дугину.

«Сегодняшнее выступление Папы разочаровало и заставило задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой?

Она была убита россиянами как сакральная жертва и теперь поднята на щит войны», – написал Андрей Юраш в Твиттере.