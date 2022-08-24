Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал ему «мирного неба»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал ему «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

В поздравлении, опубликованном на официальном сайте Лукашенко, также сказано: «Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран».

Отметим, наступавшие на территорию Украины российские войска в том числе двигались с территории Беларуси. В этой стране также находятся военные аэродромы и полигоны, которые постоянно используются для обстрелов и бомбардировок украинских городов.