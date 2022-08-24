Папа Римский Франциск по окончании общей аудиенции в Ватикане призвал к прекращению войны в Украине. «Надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению опасности ядерной катастрофы в Запорожье», — сказал глава Католической церкви.
«Я думаю о бедной женщине, которую взорвали бомбой, заложенной под сиденьем её машины в Москве. Невинные платят за войну», — также сказал Папа. Он не назвал имени, однако, предполагается, что он имел ввиду погибшую Дарью Дугину.
Если он так сказал, то с головой у этого «папули» уже точно не все в порядке. И вообще, какое отношение она, никому ненужная пропагандистка, имеет к Католической Церкви? С каких пор «папаша» стал таким сердобольным по отношению к тем, кто разжигал ненависть, войну и нацистскую идеологию??? Молчал бы уже, и так уже от скандалов и педофилии под лоном церкви не отмыться. Недавно в Канаде просил прощения за погубленные судьбы детей, которые попадали под лоно католической церкви. Там позор за позором, если не сказать преступления, если не сказать особо тяжкие преступления. Непонятно вообще как эта церковь еще не самораспустилась.