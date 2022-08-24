Папа Римский Франциск по окончании общей аудиенции в Ватикане призвал к прекращению войны в Украине. «Надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению опасности ядерной катастрофы в Запорожье», — сказал глава Католической церкви.

«Я думаю о бедной женщине, которую взорвали бомбой, заложенной под сиденьем её машины в Москве. Невинные платят за войну», — также сказал Папа. Он не назвал имени, однако, предполагается, что он имел ввиду погибшую Дарью Дугину.