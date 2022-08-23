Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток-2» должен быть демонтирован. Об этом глава государства сообщил во время заседания форума «Крымская платформа.

«Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока-2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — считает Дуда.

Как считает Дуда, эмбарго в отношении российского газа невозможно, как и в отношении нефти.

Другие планы и ожидания со стороны Варшавы касательно «Северного потока-2» не приводятся.