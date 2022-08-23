Украину теперь никто не примет в Североатлантический альянс и это — результат «специальной военной операции», считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции», — написал Медведев в своем телеграм-канале во вторник.

Гарантии безопасности, считает заместитель председателя Совбеза, «мог дать только договор с Россией».

«Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло», — констатировал Медведев.