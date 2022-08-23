Нидерланды выделяют дополнительно €80 млн для оказания помощи Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении правительства королевства, опубликованном по случаю визита в Киев главы Минобороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер, передает ТАСС.

Большая часть средств, около €65 млн, будет направлена на реконструкцию. Это деньги, например, будут выделяться голландским компаниям, готовым принять участие в восстановлении мостов, дамб, больниц и других объектов инфраструктуры.

Еще €10 млн предназначаются для разминирования и нейтрализации других взрывчатых устройств.

«Разминирование является критически важным, — отметила Шрайнемахер. — Только после того как мины нейтрализованы, люди могут вернуться домой или на свои фермы и приступить к работе».

Оставшиеся средства пойдут на разработку планов реконструкции Херсона, Одессы и Николаева, программы Европейского банка реконструкции и развития и психологическую помощь жертвам насилия.

К настоящему моменту Нидерланды направили помощь Украине как минимум на €210 млн.