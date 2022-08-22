Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, на котором видно, как женщина въезжает и выезжает с территории России. Ролик опубликовало агентство РИА «Новости».

На кадрах представлены несколько различных эпизодов. Первый — въезд подозреваемой (гражданки Украины Натальи Вовк 1979 года рождения) в Россию на ее автомобиле Mini Cooper. На видео таможенные органы проводят проверку машины.

Далее следует заезд Вовк в один дом с Дугиной, а после — ее выезд в Эстонию после гибели журналистки.

По данным ФСБ, при въезде в Россию она использовала номера т.н. «ДНР» — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде — украинские — AH7771IP. В ведомстве рассказали, что Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан, 2010 года рождения.

Силовики добавили, что для организации убийства и получения информации об образе жизни жертвы подозреваемые арендовали московскую квартиру в том же доме, где проживала погибшая.