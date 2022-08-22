Актуальность летней темы «шортики в Азербайджане: носить или воздержаться» не утихает.

Так, в социальных сетях распространились видеокадры, на которых жители Исмаиллы, разгневанные тем, что туристы ходят в шортах, запретили им показываться в столь «непотребном» виде в их районе.

Видео быстро набрало популярность и стало масштабно тиражироваться и распространяться на просторах интернета.

В МВД отреагировали на данные кадры и завили, что в Исмаиллинский РОП обращений и жалоб по этому вопросу не поступало. Но, тем не менее, на основании опубликованной видеозаписи с местными жителями была проведена профилактическая беседа.